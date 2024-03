Riecco FestiValle, dal leggendario Richard Bona alla band turca “Altin Gun”: tutte le anticipazioni dell’ottava edizione

L’appuntamento è dall’8 all'11 agosto: l’ottava edizione di FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali, è già programmata e si possono acquistare i biglietti in prevendita dei primi eventi ormai ufficializzati.

Svelati i primi nomi tra leggende viventi e outsider della scena internazionale. Quattro giorni di concerti immersi nella magia millenaria di luoghi senza tempo, per vivere l'energia della musica live tra la bellezza della natura e la storia millenaria di Agrigento: i luoghi privilegiati saranno la Valle dei templi e il giardino della Kolymbethra.

L’evento di punta dell’edizione 2024 è rappresentato dalla data esclusiva in Italia della stella del jazz Richard Bona che si esibirà in duo con Alfredo Rodriguez. Ma tra gli oltre 20 artisti che hanno confermato la loro presenza spiccano anche la band turca “Altin Gun”, il producer americano Moodymann ed ancora i live di Ebo Taylor, James Holden, João Bosco, Kassa Overall e la band belga “Echt!”.

Per quanto riguarda gli “Altin Gun”, gruppo leader della vibrante scena “anatolian funk”, la loro esibizione è prevista il 9 agosto e si tratta di una data unica in Sicilia. Il 10 agosto è atteso il producer americano Moodymann che mescola house, soul e gospel: tutto in una mistura che unisce la vecchia scuola analogica ai sample digitali per rievocare l’anima black della sua Detroit. Ed ancora Ebo Taylor & The Family Band, leggenda ghanese dell’afrobeat e dell’highlife.

Dulcis in fundo Richard Bona, formidabile bassista e polistrumentista già al fianco di Pat Metheny e George Benson: proporrà un progetto artistico molto speciale con i ritmi cubani di Alfredo Rodriguez in trio.

Da non perdere poi il set di James Holden, dj e producer britannico dal tocco magico capace di spaziare dai remix di Madonna e Depeche Mode alle collaborazioni con Thom Yorke.

Ci sarà anche spazio per le sonorità latine con João Bosco e la sua miscela di afrosamba, jazz e bossa nova. Ed ancora l’eclettico batterista e rapper americano Kassa Overall, lanciato da Gilles Peterson e dalla sua etichetta Brownswood. In attesa di conoscere gli altri artisti, che saranno svelati nel corso delle prossime settimane, sono già attive le prime prevendite qui.

