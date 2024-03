“Una cartolina per le donne”: le impiegate agrigentine delle Poste promuovono il gadget dell’8 marzo

In provincia di Agrigento sono oltre 200 le donne che lavorano per le Poste, tra uffici e centri di recapito. Alcune di loro hanno prestato la loro immagine per promuovere la nuova cartolina dedicata alla ricorrenza dell’8 marzo, disponibile negli sportelli filatelici di Agrigento Centro e Sciacca.

Un mazzolino di mimose: con questa immagine, accompagnata dalla scritta “Il rispetto è la prima forma di intelligenza”, anche quest’anno Poste Italiane celebra così la festa della donna attraverso una cartolina accompagnata da uno speciale annullo filatelico.

E’ un originale gadget che testimonia la presenza e l’impegno femminile anche all’interno di Poste Italiane.

Cifre importanti per la Sicilia, dove le lavoratrici di Poste italiane sono oltre 3900 e costituiscono il 50 per ceno del personale applicato. E anche la provincia di Agrigento dà il proprio contributo con oltre 160 donne nel comparto degli uffici postali, che vanta circa 20 sedi guidate da direttrici e 31 uffici con una presenza femminile che raggiunge o supera il 50 per cento delle risorse.

La presenza femminile in provincia di Agrigento ha avuto un ruolo determinante anche nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere. Poste Italiane ha ottenuto infatti, per il quinto anno consecutivo, il riconoscimento “Top employer” che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla gestione allo sviluppo, dalla comunicazione interna alla formazione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversità e inclusione.