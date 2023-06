La manifestazione per chiedere servizi sanitari più efficienti: l'adesione di due gruppi consiliari di Favara

I capigruppo consiliari dei gruppi politici "Favara per i beni comuni" e Partito Democratico, Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia, annunciano che parteciperanno alla manifestazione popolare organizzata dal “Cartello sociale” che sì terrà ad Agrigento sabato, alle ore 9,30, con concentrazione in piazza Cavour, a difesa del diritto alla salute per tutti e contro la privatizzazione della sanità pubblica.

"Consideriamo un dovere politico e civile - dichiarano Cucchiara e Bellavia - partecipare a questa importante manifestazione che si pone l'obiettivo di richiedere, a gran voce, una sanità all'altezza delle esigenze dei cittadini agrigentini in modo che venga urgentemente potenziato il personale sanitario e che si arrivi a ridurre le attese per le visite mediche”.

I due consiglieri continuano: "Perseguendo questo obiettivo i nostri gruppi consiliari hanno presentato e approvato una mozione che ha impegnato l’amministrazione comunale di Favara a manifestare netta contrarietà presso il governo regionale alle disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario".