Covid, prosegue la riapertura delle Poste: torna operativo l'ufficio Favara 2

La sede di via Carlo Alberto 20 sarà disponibile dal lunedì al sabato, l'azienda invita gli utenti a fare ricorso alle app e ai servizi telematici

Prosegue la progressiva riapertura degli uffici postali della provincia di Agrigento in seguito all'emergenza Covid. A partire da lunedì 15 febbraio riapre ai cittadini la sede di Favara 2 in via Carlo Alberto 20, che sarà disponibile tutti i giorni dal lunedì al sabato.

Per evitare assembramenti all’esterno degli uffici postali, Poste Italiane ribadisce l’invito "ad applicare comportamenti che tutelino la salute di tutti, clienti e lavoratori".

"A tal fine - si legge in una nota - l’azienda ricorda che la maggior parte delle operatività richieste agli sportelli è disponibile online (attraverso il sito poste.it e le app per i titolari di carte, conti e libretti) e attraverso gli Atm Postamat. In particolare presso gli sportelli automatici si possono effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, ricariche telefoniche e di carte Postepay, ma anche operazioni informative quali estratto conto, saldo e lista dei movimenti".