Famiglie in difficoltà economica e con un disabile a carico, la Regione concede 50mila euro al Libero consorzio

L'assemblea regionale siciliana ha concesso un contributo di 50 mila euro al Libero consorzio comunale di Agrigento. I fondi serviranno in favore delle famiglie in difficoltà economica e con un disabile a carico. Il sostegno per un massimo di euro 500 potrà essere erogato, prioritariamente, a 100 nuclei familiari con un Isee compreso tra euro 0 ed euro 8.000 - rendono noto dall'ex Provincia - . Qualora, dopo una prima fase iniziale, rimanessero risorse disponibili, le stesse verranno distribuite prendendo in considerazione le istanze con reddito comprese nella fascia di Isee da euro 8000 a 15.000.

L'ex Provincia, attraverso il lavoro degli uffici della Solidarietà sociale, si è attivata adottando gli atti amministrativi per rendere, immediatamente, applicabile la norma regionale. "Un segnale importante - dichiara il commissario Giovanni Bologna - destinato alle famiglie in condizione economica di fragilità in occasione delle festività natalizie ed in un periodo difficile per l'intera popolazione".

Gli interessati dovranno presentare istanza entro e non oltre le ore 14 del 18 dicembre, assieme alla documentazione richiesta nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente Provincia.