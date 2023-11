Ecco il Pirandello che vedremo al cinema: concluse le riprese di "Eterno visionario", nel cast anche 3 agrigentini

Dopo un viaggio lungo 10 settimane in Italia e all’estero, con tappe anche al teatro Pirandello e alla Valle dei templi, si sono concluse le riprese di “Eterno visionario”, il nuovo film di Michele Placido dedicato a Luigi Pirandello che ora passa alla fase di post-produzione. Nel cast ci sono anche 3 attori agrigentini.

Si tratta di Arianna Vassallo, docente di materie letterarie e latino al liceo “Martin Luther King” di Favara, nonché attrice, cantante e aiuto regia al teatro Pirandello; del giovane Fabrizio Milano che da Agrigento si è trasferito a Roma per dedicarsi alla recitazione e dell’attore e regista di lungo corso Franco Bruno che dirige la compagnia “TeatrOltre” di Sciacca e che da oltre 40 anni è considerato un punto di riferimento dell’attività teatrale nella città termale.

“Eterno visionario” esplora il mondo intimo di Luigi Pirandello per rivelarne l’umanità, le passioni, le ossessioni e l’esistenza più segreta intrappolata fra l’amore dirompente e impossibile per Marta Abba e il burrascoso rapporto con la dolorosa follia della moglie Antonietta Portulano. I protagonisti sono Fabrizio Bentivoglio (Luigi Pirandello), Valeria Bruni Tedeschi (Antonietta Portulano), Federica Luna Vincenti (Marta Abba), Giancarlo Commare (Stefano Pirandello), Aurora Giovinazzo (Lietta Pirandello), Michelangelo Placido (Fausto Pirandello) e lo stesso Michele Placido nel ruolo di Saul Colin, agente e collaboratore di Pirandello. Il film vede anche la partecipazione straordinaria della star internazionale Ute Lemper per la prima volta in un film italiano: artista poliedrica e trasversale, applaudita in tutto il mondo per le interpretazioni delle “Canzoni del cabaret” di Berlino, delle opere di Kurt Weill, della canzone francese e per le sue performance a Broadway e nel West End di Londra.

Completano il cast principale Mino Manni, Lorenzo Gioielli, Anna Gargano, Marcello Mazzarella, Erika D’Ambrosio, Giovanni Trombetta, Silvio Laviano, Pietro Micci, Silvia Siravo e Guja Jelo. La fotografia è di Michele D’Attanasio mentre le scenografie sono firmate da Tonino Zera, i costumi da Andrea Cavalletto. Il montaggio è di Consuelo Catucci. Le musiche originali sono del duo "Oragravity" composto da Federica Luna Vincenti e Umberto Iervolino.

La sceneggiatura è dello stesso Michele Placido, di Matteo Collura (autore del libro, edito da Longanesi, ”Il gioco delle parti, vita straordinaria di Luigi Pirandello" al quale il film si ispira) e di Toni Trupia. Produce Federica Luna Vincenti per Goldenart Production con Rai Cinema in co-produzione con la società belga GapBuster. Nei cinema italiani "Eterno visionario" uscirà con 01 Distribution. Il film è realizzato con il contributo del Ministero della cultura (Direzione generale cinema e audiovisivo), della Regione siciliana (assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo) e della Sicilia Film Commission.