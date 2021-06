Estate 2021 in programmazione, Cantone: "L’ipotesi è quella di creare tutti insieme un cartellone importante"

Estate 2021? Via alla programmazione. La V commissione ha incontrato tutte le compagnie teatrali della città. L'idea, secondo quanto fatto sapere da Carmelo Cantone, è quella di costituire un cartellone con una serie di eventi teatrali, offerti dai nostri attori, che saranno rappresentati dal 15 luglio al 15 settembre, nelle piazze dei borghi e nel centro storico, nell’ambito dell’estate agrigentina.

"Tutti insieme - dice il presidente Cantone - attori, compagnie, registi, e amministrazione comunale, desideriamo lavorare ad una programmazione della stagione estiva all’aperto, auspicando che la ripresa in presenza dello spettacolo dal vivo possa essere per tutti i cittadini un’iniezione di fiducia oltre che l’inizio di una ripartenza economica e culturale. L’ipotesi è quella di creare tutti insieme un cartellone capace di entusiasmare il pubblico che ha dovuto pazientemente sopportare l’assenza di spettacoli dal vivo in questo ultimo anno. Ripartiamo nel massimo rispetto delle norme imposte dall’emergenza sanitaria ancora in corso e torniamo a parlare di teatro e di quanto bene possa portare a tutta la comunità che lo abita".

"Siamo certi – continua Cantone – che l’assessore allo spettacolo costantino Ciulla – si adopererà per non saltare la stagione estiva 2021 per cercare di ripartire subito in quanto il teatro estivo, è un pilastro della tradizione del turismo culturale della nostra zona. La proposta, è stata ben accolta dal sindaco Miccichè, che unitamente alla sua giunta, avrà appunto il compito di trovare i pochi fondi necessari alla realizzazione di questa rassegna che, siamo certi, riuscirà gradita a tutta la popolazione".