Ecco “Doctor Dog”, l’addestratore dei cani poliziotto riceverà una targa speciale dal questore Ricifari

Lui si chiama Andrea Grisi, alias “Doctor Dog”. Il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, gli consegnerà una prestigiosa targa per l’eccellenza. La cerimonia si svolgerà il 18 ottobre.

La targa gli è stata assegnata “Per il suo eccezionale impegno e contributo alla sicurezza pubblica e alla formazione delle forze dell'ordine”. La cerimonia si svolgerà in collaborazione con il centro cinofilo ”Doctor Dog” di Bedizzole, unico centro per la formazione in provincia di Brescia degli agenti della polizia Stradale, Digos, Anticrimine, Volanti e Mobile.

”La Questura di Agrigento - si legge in un comunicato ufficiale - condivide il format e la metodica di addestramento sviluppati dal centro cinofilo ’Doctor Dog’ riconoscendone l'efficacia nel migliorare le capacità operative delle forze dell'ordine”.