Torna il derby Akragas-Licata, via libera all'apertura del settore ospiti

Via libera all'apertura del settore ospiti per il derby che inaugurerà la stagione di Serie D, in programma domenica allo stadio Esseneto, fra Akragas e Licata.

Il questore Emanuele Ricifari e la dirigenza agrigentina hanno messo a punto, a conclusione di una riunione sollecitata dalla vice presidente biancazzurra Roberta Lala, un piano di sicurezza che consentirà l'accesso a 150 tifosi provenienti da Licata. Saranno così suddivisi: 100 per i tifosi di almeno 17 anni, 50 per coloro che hanno fino a 16 anni e per le donne.

La prevendita, intanto, è stata attivata. Cento tagliandi saranno disponibili per i tifosi dai 17 anni in su, i restanti cinquanta per le donne e gli under 16.

L'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha dato il via libera dettando alcune prescrizioni. I tagliandi, innanzitutto, potranno essere venduti ai soli residenti a Licata fino alle 19 del giorno prima della gara.

La vendita, previa esibizione del documento di identità, dovrà avvenire a cura del Licata calcio in ricevitorie individuate con la questura alla quale dovrà essere trasmesso l'elenco degli acquirenti. Nel settore ospiti, inoltre, viene raccomandato l'uso di volontari indicati dalla società del Licata.

(Aggiornato alle 13,30)