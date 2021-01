"Scienziati e studiosi dell’Ucraina", conferito a Prado il premio internazionale

La cerimonia, che si è svolta in remoto, ha avuto l’egida e la tutela del ministro dell’Istruzione e della scienza

E’ stato conferito oggi, al direttore dell’Accademia di delle Arti “Michelangelo” di Agrigento, Alfredo Prado, il premio internazionale per scienziati e studiosi dell’Ucraina e per stranieri che si sono distinti per il contributo alla cooperazione.

La cerimonia di conferimento, svolta in modalità remota, ha avuto l’egida e la tutela del ministro dell’Istruzione e della scienza Serhiy Snkarlet, con la presenza del presidente della federazione ucraina degli scienziati Volodymyr Semynazhenkh e del senatore Volodymyr Pylypenko oltre che da vari rappresentanti del Parlamento ucraino.

La manifestazione si è svolta alla presenza, tra gli altri, di Nicola Miceli in rappresentanza di diverse università ucraine e di Tkanko Danylo Dmytrovych, interprete multilingue.