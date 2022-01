Parcheggio di Cugno Vela, il Comune è pronto ad affidare la progettazione definitiva per la riqualificazione

Fino ad ora è stato soltanto un brutto biglietto di visita. Il Comune di Agrigento, adesso, ha però deciso di procedere all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva per la riqualificazione, con realizzazione di servizi per la mobilità ecosostenibile, del parcheggio di Cugno Vela, nel rione di Villaseta. L'importo complessivo impegnato per affidare - in maniera diretta - l'incarico professionale per la progettazione definitiva è di poco più di 20 mila euro, di cui 15.774 euro a base d'asta.