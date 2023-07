“Costabianca 2023”: presentato il programma degli eventi estivi

Ufficialmente presentata a Realmonte, nell’aula consiliare del Municipio della città della Scala dei Turchi dal sindaco Sabrina Lattuca, la rassegna “Costabianca 2023” alla presenza di rappresentanti la giunta comunale, consiglieri comunali e direttori artistici.

Un cartellone ricco di appuntamenti: il premio letterario Scala dei Turchi “Dina Russiello”, a cura dell’associazione “Casa del libro” di Pascal Schembri, la terza edizione della rassegna letteraria a cura di Luciano Carrubba, il concerto di Lello Analfino in concerto ed ancora rappresentazioni teatrali, incontri letterari, musica dal vivo e dj set, il mercatino dell’artigianato, proiezioni cinematografiche e momenti dedicati allo sport e ai ragazzi con il Grest.

La direzione artistica della parte teatrale è affidata a Franco Di Salvo. Gli appuntamenti si svolgeranno in numerose location, dai cortili del centro storico al teatro Villa Romana.

In cartellone la sagra “Bedda Sicilia” in programma dal 25 al 27 agosto, la serata finale in programma il 10 settembre, in occasione del 30° anniversario del teatro Costabianca, a cura di Nenè Sciortino, che verrà riaperto dopo gli interventi di restyling. Ed ancora il progetto di attività sportive denominato “Oltre l’Ostacolo”, la “Comunità del cibo con la Pro Loco, i festeggiamenti in onore del 100° anniversario della fondazione della società di San Calogero e la notte di San Lorenzo.

“Un programma - ha detto il sindaco Sabrina Lattuca - che valorizza il territorio attraverso la cultura e le sue bellezze paesaggistiche. Un cartellone realizzato con un lavoro di squadra tra Comune, realtà locali ed il mio staff con l’obiettivo di creare opportunità di svago, momenti culturali, musicali e di spettacolo per ogni fascia di età”.