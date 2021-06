Poste, incremento del 78 per cento nella consegna dei pacchi

Trend in crescita, come emerge nell'ultimo bilancio, nei 17 centri di distribuzione sparsi per la provincia

Prosegue il trend di incremento delle consegne dei pacchi di Poste Italiane. Ne dà notizia l'azienda con una nota. "Rispetto all’anno precedente - fa sapere -, a fine 2020, in provincia di Agrigento si è registrato un incremento di consegne del 78%. Il dato è in linea col trend a livello nazionale, come emerge dall’ultimo bilancio aziendale del primo trimestre 2021".

Poste Italiane, nella provincia di Agrigento, può contare su 17 centri di distribuzione e un modello di recapito innovativo al servizio dei cittadini.

"Inviando un messaggio WhatsApp al numero 3715003715 - si legge sempre nella nota di Poste Italiane -, si entra in contatto con l’assistente digitale poste, che restituisce un apposito link alle informazioni richieste per verificare lo stato della spedizione. Per eseguire la tracciatura è necessario indicare il codice di invio presente sotto il simbolo a barre del prodotto inviato o, in caso di acquisto online, il numero fornito dal venditore".