Modà, anche per il concerto di sabato il teatro sarà pieno: c’è chi ha comprato il biglietto per vederli 2 volte

Cresce la “febbre” per i Modà: la band milanese è pronta a regalare al pubblico di Agrigento due concerti, sabato 3 e martedì 6 giugno. E’ ormai di alcuni mesi fa l’annuncio della tappa al teatro Valle dei templi del loro tour estivo, quella del 6 giugno che in pochi giorni ha fatto “sold out” vendendo tutti i biglietti disponibili. Un risultato che ha indotto gli organizzatori a prevedere una data “bis” sabato 3 giugno, che di fatto segna il debutto della stagione 2023 del Festival Il Mito con largo anticipo rispetto all’anno precedente.

Proprio in queste ore tantissima gente si sta affrettando ad acquistare gli ultimi biglietti disponibili per il concerto di sabato. Il teatro Valle dei templi sarà dunque pieno anche per questo secondo concerto. Molti fan della band hanno addirittura acquistato il biglietto due volte per assicurarsi l’opportunità di vedere i propri beniamini in entrambe le serate.

Per i “ritardatari” il botteghino del teatro Valle de templi sarà aperto a partire dalle 10 di sabato. L’apertura dei cancelli per l’accesso in platea è previsto alle 20. Alle 21 l’inizio del concerto.

Come avvenuto nella stagione precedente, saranno disponibili per il pubblico i bus navetta della Tua. Oltre ad usufruire del solito parcheggio adiacente al teatro sarà quindi possibile, in alternativa, lasciare il proprio mezzo al Villaggio Mosè e farsi trovare in una delle fermate con pensilina in viale Leonardo Sciascia. Gli autobus della Tua condurranno i possessori dei biglietti del concerto all’ingresso di viale La Loggia (rotonda Giunone): da lì per raggiungere il teatro basterà percorrere poche decine di metri a piedi. Al termine del concerto gli autobus passeranno dall’ingresso di viale La Loggia per riportare il pubblico al Villaggio Mosè.