Gigi D’Alessio e l’atteso concerto che ha fatto “sold out”: ecco come muoversi per raggiungere Piano San Gregorio

Domani sera, domenica 20 agosto, Gigi D’Alessio canterà davanti ad oltre 4mila persone al teatro Valle dei templi a Piano San Gregorio. Platea e tribune saranno stracolme in ogni ordine di posto: sono stati venduti tutti i biglietti facendo registrare il terzo “sold out” della stagione dopo i Modà e Zucchero.

Per raggiungere più agevolmente il luogo del concerto, anche questa volta la Tua, l’azienda che gestisce i trasporti urbani ad Agrigento, ha messo a disposizione i bus navetta gratuiti: un’indispensabile alternativa al parcheggio (a pagamento) adiacente al teatro.

Le navette partiranno dalle 19 in poi da piazza del Vespro al Villaggio Mosè dove si trova la chiesa. I bus attraverseranno il viale Leonardo Sciascia per accompagnare gli spettatori alla a rotonda di Giunone. Da lì basterà percorrere alcune decine di metri per raggiungere l’ingresso del teatro. In questo modo tutti coloro che andranno al concerto potranno parcheggiare i propri mezzi lungo il viale Leonardo Sciascia e attendere i bus navetta non solo in piazza del Vespro, ma anche in tutte le varie fermate con pensilina.

A partire dalla mezzanotte, in senso inverso, le navette riporteranno gli spettatori nelle varie zone del viale Leonardo Sciascia, facendo tutte le fermate previste dal percorso fino a piazza del Vespro.

Ci sarà anche la possibilità di parcheggiare nella zona di Porta V vicino la rotonda del tempio di Ercole (zona clinica Sant’Anna) ed avvalersi in questo caso dei taxi. Il viale alberato, da entrambi i varchi, non sarà accessibile prima, durante e dopo il concerto, fino a cessato bisogno, ad eccezione dei mezzi di soccorso e della produzione dell’artista.