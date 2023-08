Gigi D’Alessio fa ”sold out” al teatro Valle dei templi: venduti tutti i biglietti per il concerto di domenica

Successo preannunciato da un vero e proprio boom di vendite: il concerto di Gigi D’Alessio, in programma domenica 20 agosto al teatro Valle dei templi a Piano San Gregorio, ha fatto “sold out”. Non ci saranno posti liberi, dunque, come già accaduto per Zucchero e per uno dei due concerti dei Modà. E’ così il terzo evento da “tutto esaurito” dell’edizione 2023 del Festival il Mito. E non sarà neanche l’ultimo perché gli stessi risultati si avranno anche per i concerti di Venditti e De Gregori (30 agosto) e per il gran finale con i Pooh il 19 settembre. In mezzi ci saranno Massimo Ranieri (24 agosto), Renga e Nek (27 agosto) ed Enrico Brignano (7 settembre).

Gigi D’Alessio si appresta ad abbracciare il pubblico della Valle dei templi con una scaletta davvero speciale, che mette insieme oltre 30 anni di carriera cominciata nel 1992: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Lo scorso 6 ottobre ha ricevuto il premio "Napoli, città della musica" dove gli è stata conferita anche la nomina di "Ambasciatore della musica napoletana nel mondo". Dal 1992 ad oggi ha venduto oltre 26 milioni di dischi.

Sul palco sarà accompagnato da una band d’eccezione composta da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).