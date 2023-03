Centro storico, un milione di euro per la riqualificazione

Un altro milione di euro per la rigenerazione del centro storico di Agrigento. È quanto comunica l’assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato. "L'amministrazione comunale – spiega Principato – ha deciso di utilizzare la somma per diversi interventi da realizzare in centro storico: la riqualificazione della scalinata San Francesco (vicino al liceo classico), la rigenerazione e riqualificazione della piazzetta San Giuseppe e altri interventi che miglioreranno l'arredo urbano di altre aree della città antica, compreso il ripristino e la manutenzione straordinaria delle ringhiere, delle caditoie e dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche, oltre interventi di ripristino asfalti".

"Stiamo mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale – commenta il sindaco Francesco Miccichè – la nostra attenzione verso il centro storico continua".