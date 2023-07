La mostra dedicata a Leonardo nella Valle dei templi, Schifani: “Evento prestigioso per Capitale della cultura”

Si avvicina il giorno dell’inaugurazione della mostra “La bottega di Leonardo - La Vergine delle rocce” in programma il 31 luglio alle 19,30. In quell’occasione la cerimonia sarà dedicata alla stampa e alle autorità mentre il pubblico potrà visitarla a partire dal giorno successivo.

A curarla sono Vittorio Sgarbi (che sarà ad Agrigento per l’occasione) e Nicola Barbatelli. Sarà allestita a Villa Aurea nella via Sacra, proprio a pochi passi dal tempio della Concordia.

All’interno del percorso espositivo sarà possibile ammirare, per la prima volta in Sicilia, la famosissima “Vergine Cheramy”, una delle tre versioni de “La Vergine delle rocce” di Leonardo da Vinci. L'opera proviene da una collezione privata ed è stata concessa per l’occasione; le altre due versioni sono esposte in modo permanente nel Musée du Louvre di Parigi e alla National Gallery di Londra. La mostra, prodotta da Mediatica, Ellison e Samar, patrocinata dal Ministero della cultura, dalla Regione siciliana, dal Comune di Agrigento e dal Parco della Valle dei templi di Agrigento, rimarrà fruibile fino al 31 dicembre (ingresso 13 euro comprensivo della visita al Parco archeologico) anche in notturna durante il periodo estivo. Sarà dunque l'evento inaugurale del programma di avvicinamento ad “Agrigento Capitale italiana della cultura 2025”.

Oltre alla celebre opera pittorica del grande genio rinascimentale, saranno esposti dieci importanti dipinti degli allievi della "Bottega leonardesca" che consentiranno di riscoprire l'ambiente e i linguaggi espressivi di Leonardo, le influenze dall’ultimo quarto del ‘400 fino la prima metà del ‘500.

“Accolgo con estremo piacere - ha detto il presidente della Regione siciliana Renato Schifani - la notizia di una mostra ad Agrigento dedicata a Leonardo da Vinci, autore che con il suo genio poliedrico ha segnato il nostro Rinascimento. Questa mostra prestigiosa, che gode del patrocinio della Regione siciliana, attraverso l’assessorato dei beni culturali e dell’Identità siciliana, oltre che del ministero della cultura e del Comune di Agrigento, avvia il percorso che porterà la città dei templi ad assumere il ruolo di Capitale italiana della cultura nel 2025. E rappresenta molto bene la ricchezza e la varietà di una proposta culturale che valorizza il patrimonio artistico di una città dalla storia antichissima e che, al contempo, è in grado di accogliere e dare risalto a un linguaggio artistico universale e imperituro, qual è quello di Leonardo. Non a caso, la capacità di relazionarsi con l’altro da sé in una prospettiva di arricchimento reciproco sul piano culturale e umano è il fulcro del progetto che ha portato alla designazione della città e della provincia di Agrigento come capitale della cultura. Il governo della Regione è pronto a fare la sua parte al fianco della città e del suo territorio”.

”Sono orgoglioso di aver dato il patrocinio dell’assessorato dei beni culturali della Regione siciliana, che ho l’onore di guidare – ha aggiunto l'assessore Francesco Paolo Scarpinato - a questa mostra di grande prestigio e valenza culturale. Leonardo da Vinci è stato portatore di un linguaggio universale, quello dell’arte, che ne ha fatto il simbolo della cultura italiana nel mondo, e con il suo eclettismo è diventato patrimonio dell’intera umanità. Agrigento, che si prepara a diventare Capitale italiana della cultura accoglie il genio di Leonardo, diventa scenario irripetibile per una mostra che sarà un evento di grande valore e di straordinario richiamo”.