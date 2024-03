Campobello festeggia San Giuseppe, l'installazione "no war" resterà in chiesa per i riti

L'installazione "No war", ovvero la croce realizzata dagli studenti del liceo artistico Rita Levi Montalcini con un frammento di un barcone di migranti, resterà nella chiesa di San Giuseppe, a Campobello di Licata, dove rimarrà visibile al pubblico per tutto il periodo dei solenni festeggiamenti in onore di San Giuseppe.

La struttura, realizzata sotto la guida del docente Salvatore Navarra e presentata in occasione della visita pastorale dell'arcivescovo Alessandro Damiano nel plesso di Campobello, simboleggia il desiderio di pace fra i popoli, un ripudio alla guerra e al tempo stesso, secondo quanto spiegano gli ideatori del progetto, un omaggio a tutte le vittime dell'umanità sofferente.

"Una vela bianca - dice il professore Navarra - mette in risalto maggiormente il messaggio, nella speranza che soffino venti di pace".

La struttura di legno è stata collocata nella chiesa per essere ammirata dai fedeli durante i riti. L'arcivescono Damiano, quando gli era stata mostrata, l'aveva definita "provocante".