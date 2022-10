Turismo, anche Caltabellotta aderisce al Dmo Valle dei Templi e "vola" a Rimini

Anche Caltabellotta, il "paese presepe" aderisce alla DMO - Distretto Turistico Valle dei Templi. Prima tappa di questa collaborazione, la partecipazione e la promozione del piccolo e suggestivo centro della provincia al Ttg, la fiera del turismo che si sta svolgendo a Rimini.

"Il Distretto Turistico Valle dei Templi - afferma l'amministratore, Fabrizio La Gaipa - dopo il successo riscosso con la presentazione della Costa del Mito alla Bit 2022 di Milano, nello stand Sicilia, torna in fiera per proporre un'offerta strutturata e in grado di competere con prodotti e servizi nati per soddisfare nuovi profili: quelli di un turista che nutre il desiderio di sperimentare, di esplorare e di vivere memorabili esperienze tra cultura e tradizioni, tra monti e mare, in una parte della Sicilia ancora tutta da scoprire".

"Il Comune di Caltabellotta intende aderire alla rete distrettuale perché crede molto nella sinergia tra le varie realtà soprattutto quando è rivolta alla promozione e all’offerta turistica - dichiara il vice sindaco Biagio Marciante -. Vantiamo un territorio ricco e un patrimonio da far conoscere sotto vari aspetti: culturale, storico, artistico, gastronomico e religioso. Il presepe vivente di Caltabellotta rientra a pieno titolo nell’idea di promozione messa in atto dalla Dmo del Distretto Turistico Valle dei Templi, poiché tale iniziativa racchiude eventi culturali, la rievocazione del Natale, le antiche tradizioni e la valorizzazione di prodotti del territorio. Siamo fiduciosi di quanto è stato fatto fino ad ora dalla Dmo in termini di promozione del territorio e lo siamo ancora di più per il futuro e per quello che questa realtà può rappresentare per l’intero territorio Agrigentino. Ringrazio personalmente l’amministratore del Distretto, Fabrizio La Gaipa, per aver sin da subito coinvolto Caltabellotta e per averci reso partecipi in contesti come la Bit e il Ttg che si sta svolgendo proprio in questi giorni".