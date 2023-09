A Lampedusa gli avvocati di tutta Europa per parlare di immigrazione

Culminerà con la visita all’hotspot dell’isola del presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco, del direttivo del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Agrigento e di una delegazione di legali provenienti da Francia, Irlanda, Polonia, Spagna, Cipro, Olanda e Grecia, il progetto di alta formazione "TRALIM III (training of Lawyers on Europian law relating to immigration and asilum law)", che si terrà ad Agrigento il 25 settembre e a Lampedusa il 27 e 28 settembre.

Il primo evento formativo si terrà il 25 settembre nell'aula "Livatino" del palazzo di giustizia di Agrigento, alla presenza del presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco, oltre che delle autorità civili e militari della città. L’incontro tratterà in un primo panel la legislazione comunitaria e di diritto internazionale in materia. Tra i relatori i docenti universitari Marco Evola e Adriana Brusca ed il consigliere nazionale forense, coordinatore della commissione del Cnf diritti umani e protezione internazionale, Leonardo Arnau. Il panel pomeridiano racconterà, invece, dell’esperienza maturata sul campo dagli avvocati mettendo a confronto l’esperienza degli avvocati agrigentini con quella di un collega Spagnolo, Jose Maria Pey Gonzales e del collega greco Vassilis Terzidis.

Giorno 27 settembre si svolgerà a Lampedusa presso la sala conferenze dell’area marina protetta la seconda sessione del progetto nel quale sarà illustrato il ruolo, la funzione e l’attività svolta dalla Guardia di finanza, dalla Guardia Costiera, dalla Polizia di Stato nelle fasi del salvataggio in mare: dall’approdo, all’identificazione e all’accoglienza svolta da ciascun corpo sull’isola agrigentina. Fra i protagonisti, il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella.