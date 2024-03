"Assassinio nella cattedrale", applausi scroscianti per Marianella Bargilli e Moni Ovadia

Si è conclusa con due rappresentazioni, applaudite dal pubblico del teatro Pirandello di Agrigento, la penultima tappa della tournée di "Assassinio nella cattedrale", interpretata da Marianella Bargilli e Moni Ovadia. Le due repliche, andate in scena sabato e domenica, hanno riscosso un grande successo. "Desidero ringraziare il pubblico del Pirandello - dichiara Marianella Bargilli - , un pubblico intelligente e preparato, desideroso di ascoltare e capace di apprezzare. 'Assassinio nella cattedrale' è un'opera che richiede attenzione e sensibilità da parte degli spettatori, poiché si tratta di un testo complesso che va compreso fino in fondo. È un'operazione culturale che si propone di stimolare il pensiero e le emozioni, e per questo è necessario un pubblico che sia in sintonia con la parola, il verso e l'intenzione degli attori".

Marianella Bargilli riveste due importanti ruoli nel dramma di Thomas Stearns Eliot, quello della corifea e quello del quarto visitatore, incarnando l'anima irrazionale e le tentazioni che affliggono il protagonista. "Sia nel ruolo del coro che in quello della tentazione - prosegue Bargilli - mi sento chiamata a rappresentare l'anima umana nel suo conflitto tra sensibilità e ragione, tra istinti e convinzioni".

Moni Ovadia, invece, ha dato voce al lamento dell'eroe inglese, travolto dalla fede cristiana e tormentato dal dubbio tra abnegazione e desiderio di potere. "Assassinio nella cattedrale" narra l'omicidio dell'arcivescovo di Canterbury, Thomas Beckett, e il dramma interiore che lo ha accompagnato, la sua lotta con le proprie convinzioni in un mondo ostile. Ambientato nel 1935, lo spettacolo rappresenta un confronto epico tra potere temporale e spirituale, racchiuso nella struttura di una tragedia classica.