"Notte Europea dei Musei", sabato sera aperto anche il "Griffo"

In occasione della "Notte europea dei Musei", il prossimo 14 maggio, sarà fruibile anche nelle ore serali al costo di un solo euro il museo "Griffo" di Agrigento.

La decisione è della Regione che ha stabilito che anche i beni siciliani potranno aderire all'iniziativa. In particolare il luogo espositivo sarà aperto dalle 19 alle 22: alle 19 nel giardino del Museo si terrà un concerto della "Us Naval Forces Europe and Africa Band"; alle 20 e alle 20.45 si terranno le visite guidata lungo l’itinerario tematico “L’etica della guerra nel mondo greco antico", mentre alle 20.30 e alle 21.45 nella Sala Zeus Gaetano Aronica leggerà brani di "Omero, Iliade" di Alessandro Baricco.