Salvatore Aranzulla di nuovo al resort Verdura: “Sarò il vostro sogno erotico o il vostro incubo”

Che Salvatore Aranzulla se la spassi alla grande non è certo un segreto. Soprattutto d’estate quando si concede momenti di pausa e relax raggiungendo le sue destinazioni preferite per le vacanze. Tra queste c’è anche il Verdura golf resort di Sciacca che il blogger più seguito d’Italia ha scelto ancora una volta per alcuni giorni da trascorrere tra mare e lussuose suite sul “green”. A comunicare ai suoi follower la sua presenza a Sciacca è stato lui stesso postando una foto su Facebook che lo ritrae in pantaloncini e a torso nudo proprio sul prato del resort, ironizzando sul colore della sua pelle non proprio abbronzata: “Sarò il vostro sogno erotico o il vostro incubo. A voi la scelta”.

Tantissimi i commenti per prenderlo affettuosamente in giro, magari consigliandogli di non esagerare con la protezione solare o di uniformare il colorito del volto con il resto del corpo. Ma in ogni caso Salvatore Aranzulla, originario di Mirabella Imbaccari (Catania), sa benissimo di non essere un “vip” che si fa seguire per il suo aspetto fisico: è una vera e propria star del web grazie ad uno dei più geniali blog di sempre. Un’idea che lo ha fatto arricchire non poco.

Lui, infatti, pubblica continuamente articoli che spiegano come fare a risolvere piccoli e grandi problemi legati al mondo della tecnologia. Anche quelle cose apparentemente semplici che possono diventare dei rompicapo, soprattutto per chi non “mastica” molto bene tutto ciò che ha a che fare con dispositivi di uso comune come smartphone, tablet e computer.

Il suo sito, aranzulla.it, è tra i 30 più visitati in Italia e fornisce spiegazioni a migliaia di dubbi sul mondo dell’informatica con un linguaggio semplice e alla portata di tutti.

“Grazie per tutte quelle situazioni difficili che mi hai fatto superare grazie alle tue spiegazioni”: è proprio questo ciò che si legge spesso nei commenti ai suoi post. Tantissima gente gli è riconoscente semplicemente perché grazie a lui ha capito come trasferire le foto dal cellulare al computer o come pubblicare più storie contemporaneamente su Instagram. Quesiti che per i più giovani potrebbero essere banali, ma spesso non immaginiamo quante siano le persone che invece hanno grosse difficoltà ad orientarsi.

E Aranzulla lo ha capito prima degli altri.