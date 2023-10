Scooter va in fiamme, ristoratore le spegne ed evita il peggio: il sindaco lo ringrazia su Facebook

"Ieri in via Roma, all'altezza del rifornimento di benzina di fronte il noto locale Sperdicchio, ha preso fuoco uno scooter. Tempestivo è stato l'intervento di Calogero Cacciatore, titolare del noto locale aragonese, che alla vista delle fiamme è prontamente intervenuto per spegnerle utilizzando gli estintori del locale ed evitando così il propagarsi delle fiamme nella zona circostante".

A dare notizia dell'episodio è il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, che commenta con parole di elogio: "Ringrazio sentitamente a nome mio e della mia amministrazione Calogero Cacciatore che col suo gesto immediato ha evitato un tragico epilogo. La sua passione e il suo impegno nella Protezione Civile hanno dato prova di essere stati spesi per il bene comune e la salvaguardia dei cittadini".