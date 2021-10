Dopo un anno riapre il bar dell'ospedale "San Giovanni di Dio"

L'attività commerciale aveva abbassato le saracinesche a causa delle misure di contenimento per l'epidemia da Covid-19

Riapre lunedì, dopo quasi un anno, il bar dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento che aveva abbassato le saracinesche a causa delle misure di restrizione per il contenimento del Covid 19.

Il bar dell’ospedale è chiuso dal 14 novembre del 2020. I titolari, che hanno vinto la gara bandita dall’Asp di Agrigento, hanno approfittato del lungo periodo di chiusura per eseguire le migliorie dei locali previste dal bando di gara. Così, ora, il bar si presenta con un look tutto nuovo, ancora più efficiente e con un aspetto ancora più gradevole rispetto al passato. Ovviamente l’apertura avverrà nel severo rispetto delle norme anti Covid 19. La riapertura del bar consentirà ai buongustai agrigentini di tornare ad assaggiare le “Genovesi”, dolci per la cui preparazione il locale del San Giovanni di Dio è rinomato.