Trasporto pubblico locale, Tua mette in campo due nuovi mezzi per la città

Potenziata la flotta della Tua, la società del gruppo Sais Trasporti che svolge il servizio di trasporto urbano ad Agrigento. Sono infatti stati inaugurati due nuovi bus di marca Isuzu con una capienza massima di 52 posti totali e ovviamente un bassissimo impatto ambientale.

I mezzi che hanno - come tutti gli altri della flotta - il servizio Automatic vehicle monitoring che permette di monitorare tutti i veicoli in movimento al fine di supportare al meglio la clientela con informazioni precise ed attendibili, saranno dotati anche di sistemi di sintesi vocale interna che permetteranno di conoscere la fermata successiva

A bordo sono presenti, inoltre, monitor informativi in grado di trasmettere contenuti ad alta definizione riguardanti le fermate ed il tempo previsto per raggiungerle oltre che notizie e informazioni utili.

“Il potenziamento della flotta della Tua - spiega l’assessore al Turismo e allo Sviluppo economico di Agrigento, Francesco Picarella - è una buona notizia non soltanto per gli agrigentini che utilizzano quotidianamente il servizio di trasporto urbano ma anche per l’ulteriore sviluppo turistico di Agrigento. Il Trasporto pubblico locale di una città a vocazione turistica come la nostra, deve essere efficiente e corrispondente alle necessità del tessuto urbano, tanti altri passi dobbiamo fare per migliorare ulteriormente il servizio”.