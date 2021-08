Sei mesi di attività ricreativa gratuita: al via il progetto "Lo sport siamo noi"

”Lo sport siamo noi” è il nuovo progetto dedicato ai giovani che si svolgerà per i prossimi mesi a Siculiana.

Previste diverse attività sportive come calcio maschile e femminile, atletica leggera e tennis.

Al momento risultano iscritti 66 bambini e ragazzi tutti di Siculiana. Tutte le spese saranno a carico dei promotori dell’iniziativa - che ha carattere nazionale - promossa sul territorio dal Comune di Siculiana con la sezione locale dell’Acsi. Il sostegno finanziario arriva direttamente dal Ministero dello Sport.

“È forse il giorno più bello - dice il coordinatore ed istruttore Valerio Guadagnano - da quando è iniziata questa pandemia: vedere di nuovo i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi correre e divertirsi è davvero un’emozione unica”.

I partecipanti hanno già ricevuto cappellino, sacchetto e magliettina Acsi.

Inoltre, una volta al mese, è prevista l’organizzazione di una manifestazione culturale a tema a cura di Stefano Siracusa: “L’obiettivo è consentire ai ragazzi di fare attività sportiva divertendosi come una volta, senza dimenticare che il virus non è ancora sconfitto, ma con un sano ottimismo per il futuro”.