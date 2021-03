Nuova ordinanza del sindaco Miccichè: "Acqua non potabile in via Regione Sicilia"

A renderlo noto è Girgenti acque. Non è la prima volta che questa zona abbia le seguenti limitazioni

Niente acqua potabile in alcune zone della città. Secondo quanto fatto sapere da Girgenti acque, il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, è amesso una nuova ordinanza sindacale. Il primo cittadino ha ordinato la sospesione dell'erogazione idrica nei punti di via Regione Siciliane al numero: 6, 80, 116. L'acqua nella seguente zona "non può essere utilizzata ai fini potabili".