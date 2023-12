Tassa sui rifiuti, la prima rata di dicembre è già scaduta ma il Comune non applicherà sanzioni per i ritardi

Si stanno concludendo le operazioni di consegna delle bollette di pagamento della Tari 2023, per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per l’anno in corso.

Il Comune ha pensato ad un’agevolazione: in considerazione della scadenza già decorsa del 30 novembre per la prima rata, ai contribuenti non ancora in regola con il pagamento non saranno applicate sanzioni o interesse per la tardiva regolarizzazione.

“Si invitano però i cittadini - si legge in una nota del Comune - a provvedere al pagamento della prima rata Tari quanto prima e, comunque, entro il mese di dicembre. E si ricorda che la tassa per il servizio rifiuti può essere pagata in 4 rate".