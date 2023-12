Tonnara, dopo Capodanno una raccolta straordinaria di rifiuti per ripulire la spiaggia

Volontari pronti a ridare lustro alla spiaggia. “Il nostro regalo di Natale al mare” è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà il 3 gennaio, dalle 9 alle 12, alla Tonnara di Sciacca.

L’iniziativa è della delegazione siciliana di Marevivo e del Museo Diffuso dei 5 Sensi e consisterà in un’azione di pulizia della spiaggia quale simbolico “regalo” all’ambiente e al mare per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di prendersi cura ogni giorno del nostro pianeta.

Con questa attività si dà avvio, inoltre, alle iniziative a favore dell’ambiente del nuovo anno e a quelle previste dal progetto “Ambiente giovani” finanziato dalla Regione nell’ambito degli accordi stipulati con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili - e il servizio civile universale per l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili (FNPG) per l’anno 2021.

Tale progetto sarà portato avanti per tutto il 2024 da Marevivo Sicilia e vede come partner il Museo diffuso dei 5 Sensi coinvolgendo centinaia di giovani della provincia di età compresa tra i 14 e i 35 anni in attività legate all’ambiente e alla socializzazione.

“È stata scelta la spiaggia della Tonnara - dicono i promotori dell’iniziativa - poiché, insieme alla spiaggia dello Stazzone, rientra tra quelle della campagna nazionale “Adotta una spiaggia” della Fondazione Marevivo ma anche perché necessita di un intervento di pulizia da tutto ciò che nei mesi invernali il mare sta restituendo all'uomo.

I partecipanti dovranno munirsi di guanti riutilizzabili. Sono stati anche invitati ad indossare un cappellino di Babbo Natale.