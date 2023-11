Niente corrente elettrica: si fermano gli impianti idrici di contrada Mendolito

Sciacca, E-Distribuzione interrompe la fornitura di energia elettrica, si fermano gli impianti siti in contrada Mendolito.

Secondo quanto comunicato da E-Distribuzione, l’interruzione di fornitura elettrica è prevista per domani, 13 novembre, dalle 8:30 alle 16:20, e causerà il momentaneo spegnimento della centrale di sollevamento idrico Sabella che alimenta le zone di contrada Cutrone, via Cava dei Tirreni, contrada Montagna, contrada Siracusa, contrada Portolana, contrada San Calogero, via Monte Kronio, contrada Campello, contrada Grande Valle, via Tacci e via degli Aceri.

L’interruzione di energia elettrica, quindi, non consentirà il regolare svolgimento della distribuzione idrica, prevista per le giornate di lunedì e martedì.

Gli impianti saranno riattivati non appena E-Distribuzione avrà ripristinato la fornitura elettrica ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.