Incidente a Sciacca, scontro tra auto e moto: morto un ragazzo di 25 anni

Incidente mortale in via Rodolfo Morandi a Sciacca, in pieno centro abitato. Una Fiat Punto si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 25 anni, Andrea Di Pisa, morto poco dopo l'impatto. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull'asfalto. Un primo bilancio parlava soltanto di due persone ferite ma successivamente è stato accertato il decesso del giovane. Alla guida dell'auto c'era una donna che è rimasta ferita in maniera non grave ed è stata portata all'ospedale "Giovanni Paolo II". Con Di Pisa, sulla moto, viaggiava una ragazza. Anche lei è stata portata in ospedale.

Sul posto la polizia e i carabinieri per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente ed i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi. Questi ultimi hanno tentato invano di rianimare il giovane praticando un massaggio cardiaco, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.