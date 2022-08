L’incendio al Villaggio della Gioventù, chiesta la convocazione di un Consiglio comunale straordinario

Dopo gli episodi incendiari che hanno colpito il Villaggio della Gioventù, i consigliero comunali Salvatore Gazziano, Domenico Tuttolomondo, Caterina Giglione, Salvatore Lombardo e Stella Vella hanno chiesto la convocazione di un Consiglio comunale straordinario.

“L’episodio che ha colpito il Villaggio della Gioventù di Raffadali - hanno detto - rappresenta un fatto grave che colpisce l’intera popolazione raffadalese, da sempre molto legata a quell’area ed oggi frequentata per la pratica sportiva da diversi concittadini”.

Purtroppo l’amministrazione comunale, negli anni, ha lasciato nella totale incuria le diverse strutture ricadenti all’interno dell’area del Villaggio della gioventù (teatro, ostello, campetti di calcio e tennis, area mensa) ed ultimamente altre aree di proprietà comunale sono state oggetto di episodi incendiari. Tra questi la zona adiacente al cimitero comunale dove, tra l’altro, in questo caso, a bruciare sono stati materiali inquinanti derivanti da scarti di edilizia e rifiuti tossici.

Tali episodi, sono stati segnalati più volte anche con la convocazione della Commissione permanente all’ambiente e, nonostante tutto, gli incendi in quell’area continuano a ripetersi creando gravi danni alla salute dei cittadini e mettendo a rischio le abitazioni confinanti con l’area comunale”.

E’ stato dunque chiesto un intervento urgente per realizzare, in particolare, delle staccionate in legno e delle fasce parafuoco con la piantumazione di nuovi alberi e l’installazione di telecamere.