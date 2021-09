Viabilità in via Archi, nuova ordinanza per favorire i commercianti: istituita la ztl dalle 18 a mezzanotte

Nuova ordinanza che disciplina il traffico in via Archi. E' stata resa nota dalla responsabile del Dipartimento 4 di polizia municipale Giovanna Incorvaia e permetterà agli esercenti un utilizzo più funzionale dello spazio prospiciente alle proprie attività commerciali

In particolare questa nuova ordinanza, datata 2 settembre, istituisce il divieto assoluto di circolazione dalle 18 alle 24 in via Archi, autorizzando il transito delle auto ai proprietari di box o garage che insistono sulla via solo ed esclusivamente per il ricovero ed il recupero dei propri veicoli.