Il capitano Lucarelli lascia Licata, il sindaco: "Grande professionalità, impegno e spirito di collaborazione"

E' giunto il momento dei saluti. Dopo quattro anni di servizio, quale comandante della compagnia di Licata, il capitano Francesco Lucarelli è pronto a partire poiché destinato ad un nuovo incarico. Stamani, al palazzo di città, s'è tenuta la cerimonia di saluti e ringraziamenti. Per l'amministrazione comunale erano presenti il sindaco Giuseppe Galanti, il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Russotto e il comandante della polizia municipale, Giovanna Incorvaia.

"Ringrazio a nome dell’intera comunità licatese– ha detto il sindaco - il capitano Lucarelli per l'impegno, la professionalità e lo spirito di collaborazione dimostrati in questi quattro anni al comando della compagnia dei carabinieri di Licata. Il nostro grazie va a lui e a tutti gli uomini dell’Arma che operano nella nostra comunità per aver saputo gestire con il massimo impegno, specie nel periodo della pandemia, le difficili e numerose problematiche che si sono verificate nel nostro territorio, portando al conseguimento di numerosi obiettivi fondati sull’affermazione della legalità. Al capitano Lucarelli – conclude Galanti - rivolgiamo i nostri migliori auguri per il nuovo incarico e per una lunga carriera ricca di gratificazioni".