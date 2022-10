Elezioni regionali, in pagamento i compensi dei componenti di seggio elettorale: ecco come riscuotere

Avviato l’iter per il pagamento dei compensi dei componenti di seggio elettorale in occasione delle elezioni regionali e politiche dello scorso 25 settembre. Giuseppe Cottitto, responsabile dell’Ufficio elettorale del Comune di Licata, rende noto che, a partire da oggi, martedì 25 ottobre, sono in pagamento le competenze di coloro che hanno prestato servizio nei seggi elettorali.

Gli interessati potranno riscuotere il compenso spettante presso gli sportelli della tesoreria comunale “Banca San Francesco”, in via Nazario Sauro, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.