Il vice questore Castelli incontra Galanti, il sindaco: "La visita testimonia la forte presenza delle istituzioni sul territorio"

Il vice questore Cesare Castelli, neo dirigente del commissariato di polizia di Licata, si è presentato, ieri, alla comunità licatese ed ha incontrato il sindaco Giuseppe Galanti. L'incontro si è svolto all'interno delle mura di palazzo di città. All'evento anche anche il vice sindaco Antonio Montana, il comandante della polizia Municipale Giovanna Incorvaia accompagnata dal funzionario Eugenio Pace e il vice presidente del consiglio Comunale Alessio Munda.

"La visita del Cesare Castelli – dice il sindaco Galanti - testimonia la forte presenza delle istituzioni sul territorio. Ritengo fondamentale la collaborazione tra le Forze dell’Ordine e gli Enti Locali soprattutto all’inizio per conoscere il territorio e le problematiche della comunità. Insieme potremo sicuramente intervenire a Licata sui punti più critici della città e agire prevenendo comportamenti scorretti e diffusi di illegalità. Non posso che ringraziare ancora una volta gli agenti di polizia e tutte le forze dell’ordine che stanno lavorando incessantemente per garantire la sicurezza e la serenità che la nostra città merita. Colgo l’occasione – conclude il primo cittadino – per esprimere ancora una volta la piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine".