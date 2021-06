Garante per i disabili, c'è un bando per la nomina: ecco cosa c'è da sapere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La dott.ssa Daniela Bonelli, Responsabile di P.O. del Dipartimento Servizi Sociali, rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante della Persona Disabile. L’istituzione della figura del Garante dei Disabili del Comune di Licata è stata voluta dall’Assessore alle Pari Opportunità ed ex consigliere comunale Violetta Callea, prima firmataria della proposta adottata successivamente dal Consiglio Comunale. Il Garante è nominato dal Sindaco, opera a titolo gratuito e viene scelto tramite avviso pubblico da una costituita short list.

Può proporre la propria candidatura chi è in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze sociali o equipollenti, in medicina o in psicologia, con la comprovata esperienza e competenza nella tematica specifica.

La candidatura va presentata al Dipartimento Servizi Sociali del Comune di Licata con istanza in carta libera, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, accompagnata dal Curriculum Vitae all’indirizzo mail protocollo@cert.comue.licata.ag.it entro e non oltre il 27 giugno 2021. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati che determinino conflitti di interesse con la funzione.