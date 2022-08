Trasporto studenti diversamente abili, ecco quando presentare le domande per usufruire del servizio

Predisposto dal sindaco Vincenzo Corbo e dall'assessore alle politiche sociali il servizio di trasporto degli studenti disabili con l’avvio delle procedure per la presentazione delle domande. Si potranno inoltrare al Comune da oggi, 31 agosto, fino al 15 settembre prossimo. Il servizio prevede il trasporto dalla propria abitazione alla sede dell'istituto scolastico frequentato e viceversa.

E’ riservato agli alunni residenti nel Comune di Canicattì che frequentano istituti scolastici dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in possesso della certificazione di disabilità in corso di validità.

Possono beneficiare del trasporto gratuito anche gli studenti che frequentano istituti superiori che non usufruiscono del rimborso spese da parte del Libero consorzio comunale di Agrigento.

I moduli per le domande si possono scaricare dal sito del Comune di Canicattì oppure richiederli in formato cartageo presso gli uffici del Palazzo Stella, in via Cavallotti, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.

Alla domanda bisognerà allegare copia della certificazione di riconoscimento della disabilità ai sensi della Legge n.104/1992, la certificazione ISEE in corso di validità ed un fotocopia del documento di riconoscimento valido del richiedente.