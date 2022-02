Sacchetti di rifiuti vicino la chiesa Madre, identificati una decina di "sporcaccioni"

Sono stati identificati dopo che i vigili urbani e gli operatori ecologici hanno aperto i sacchetti della spazzatura e hanno frugato fra i rifiuti. Sono una decina le persone sanzionate, in un solo giorno di controlli nei pressi della chiesa Madre di Canicattì. Si tratta di gente che aveva abbandonato i sacchetti di rifiuti per strada. Ad inchiodarli - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - sono stati alcuni documenti trovati all'interno dei sacchetti: vecchie bollette per l'energia elettrica e per il gas. La sanzione che verrà elevata a loro carico potrà arrivare anche un massimo di 600 euro. Ma si sta anche valutando - anche se appare poco probabile, a meno che non si tratti di esercenti commerciali - l'ipotesi di presentare una denuncia in Procura, sempre a carico di queste persone, per inquinamento ambientale.

"Abbiamo avuto un periodo di tolleranza - ha detto, al quotidiano La Sicilia, il sindaco Vincenzo Corbo - . Nonostante i ripetuti appelli c'è qualcuno che continua a liberarsi della spazzatura in maniera indiscriminata e quindi siamo passati all'azione repressiva. I controlli continueranno anche nel corso della notte, i vigili faranno appostamenti con auto civili e in borghese".