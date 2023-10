Mercatino settimanale in via Carlo Alberto, arriva l’ordinanza del sindaco: riapertura provvisoria

Il Comune di Canicattì, con apposita ordinanza del sindaco Vincenzo Corbo, dispone la riapertura provvisoria del mercatino settimanale in via Carlo Alberto e traverse limitrofe a partire da mercoledì 11 ottobre e fino a nuove disposizioni.

Per garantire un sereno e rispettoso esercizio dell'attività commerciale dovranno essere garantite le seguenti condizioni: gli operatori dovranno rispettare le dimensioni del posteggio autorizzatogli e comunque una larghezza massima di 4 metri, qualora quella autorizzata risultasse maggiore, ad eccezione dei negozi mobili; i marciapiedi non dovranno essere occupati né con i veicoli né con qualsivoglia struttura, accessorio, merce o altro elemento qui non definito; l'autorizzazione amministrativa e la visura camerale dovranno essere disponibili per gli immediati controlli; il posteggio, qualora dovesse risultare non occupato per assenza del legittimo assegnatario, non verrà attribuito ad altro operatore. Si rammenta che il mancato utilizzo del posteggio deve essere comunicato al competente Ufficio; lo smaltimento dei rifiuti (debitamente differenziati) dovrà essere garantito utilizzando idonei sacchetti trasparenti. Sui sacchetti andrà posta l'indicazione dell'autorizzazione amministrativa; anche gli operatori non obbligati dovranno dotarsi di estintore portatile 6 chili; gli operatori dovranno utilizzare, per i bisogni fisiologici, i bagni che saranno all'uopo predisposti dall'amministrazione comunale.

Saranno effettuati controlli e la vigilanza da parte della polizia municipale e del gruppo di lavoro che, nella fase di avvio della riapertura del mercato, cosi come concertato dall'amministrazione comunale con la Prefettura, saranno coadiuvati dalle forze dell’ordine.