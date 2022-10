Gli studenti dei licei sempre più interessati a diventare arbitri di calcio: oltre 50 iscrizioni al nuovo corso

Sono oltre 50 le iscrizioni al nuovo corso per diventare arbitro sportivo e le richieste continuano a crescere. Gli studenti dei licei di Canicattì mostrano particolare interesse nei confronti di quersto percorso di studio e, in tal senso, hanno incontrano il presidente dell’Aia Gero Drago. E’ stata l’occasione per presentare il nuovo corso per arbitri di calcio della FIGC. Tante le domande a cui ha risposto e moltissimi gli argomenti trattati.

“Sempre più giovani si avvicinano alla nostra sezione - ha detto Drago - e negli ultimi mesi abbiamo registrato più di 50 iscrizioni e tante altre continuano ad arrivare. Il 17 ottobre avrà inizio il nuovo corso nazionale che si svolgerà presso la sede della nostra sezione ad Agrigento e a Canicattì .

Ringraziamo il preside dei Licei di Canicattì e la professoressa Savarino che ogni anno ci collabora per portare avanti il progetto ‘Scuole/AIA’ che ha riscosso sempre un grande successo”.