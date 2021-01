Premio Macaluso al giornalista Fabio Marchese Ragona, Tedesco: "Grande soddisfazione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Esprimo soddisfazione per l'approvazione all'unanimità in Consiglio Comunale della deliberazione con la quale il premio intitolato all"Avv. Vincenzo Macaluso" è stato assegnato al Dott. Fabio Marchese Ragona, un grande giornalista, di cui siamo orgogliosi, attualmente vaticanista di mediaset e autore di numerosi saggi pubblicati dalle più importanti case editrici nazionali.

Il premio del Consiglio Comunale, destinato ai canicattinesi che con la loro attività danno lustro alla nostra Città, istituito nel 2019 su impulso della commissione cultura presieduta dal Prof. Domenico Licata, che ha proposto l'assegnazione del riconoscimento al Dott. Fabio Marchese Ragona, richiama la figura dell'Avv. Vincenzo Macaluso, un infaticabile vessillo di libertà, nemico di ogni sopraffazione: egli, da consigliere comunale, fu infaticabile protagonista di grandi battaglie politiche e sociali, facendosi promotore, nel 1880, della realizzazione a Canicattì del primo molino a vapore in Italia ed in Europa, proiettando la nostra città sul proscenio internazionale come simbolo di progresso e giustizia sociale.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Canicattì

Avv. Alberto Tedesc