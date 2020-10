Amichevole, la Seap Dalli Cardillo Aragona vince sull’Ardens Comiso

La Seap Dalli Cardillo Aragona vince 3-1 l’allenamento congiunto con l’Ardens Comiso, formazione che milita nel campionato di Serie B2. Questi i parziali: 25-16, 25-17, 25-19, 22-25. Il test amichevole è servito ad entrambe le squadre per migliorare la condizione fisica delle atlete, amalgamare sempre di più i sestetti e provare le soluzioni tattiche in vista dell’inizio dei rispettivi campionati, in programma il prossimo 21 novembre. Senza la schiacciatrice Elena Cappelli, ancora ferma ai box per un infortunio alla caviglia, coach Massimo Dagioni ha schierato inizialmente la seguente formazione: Caracuta in palleggio, Stival opposto, Silotto e Moneta martelli ricevitori, Manzano e Borelli al centro con Federica Vittorio nel ruolo di libero. Nel corso della partita sono entrate la seconda palleggiatrice Baruffi, la centrale Murri, la schiacciatrice Beltrame ed il secondo libero Ruffa. L’Ardens Comiso, di coach Concetta Marchisciana, ha risposto con Brioli in regia, Iapichino opposto, Gambini e Carnazzo centrali, Loiacono e Moltisanti martelli-ricevitori e Guccione libero. Durante l’allenamento congiunto sono entrate Caruso e Matarazzo. Il test-match si è disputato al palasport Pippo Nicosia di Agrigento a porte chiuse. Il primo set è stato un dominio della formazione biancazzurra, concentrata e determinata in ogni fondamentale. Il punto decisivo porta la firma di Sara Stival, con un perfetto attacco da posto 2.

La Seap Dalli Cardillo Aragona continua a tenere alta la concentrazione anche nel secondo set. Moneta e compagne giocano una buona pallavolo ed il Comiso non riesce a tenere teste alle quotate avversarie. E’ un errore di Doriana Loiacono a chiudere il parziale sul 25 a 17. L’allenamento congiunto sale di livello nel terzo set grazie alla crescita dell’Ardens Comiso che mette in difficoltà la Seap Dalli Cardillo Aragona. Il parziale è equilibrato fino a metà (15-15). Poi il sestetto di Dagioni si ricompatta e scappa a vincere il set senza particolari problemi. L’opposto Iapichino regala il punto numero 25 alla squadra di casa. La gara continua con un ulteriore set di allenamento per mettere minutaggio sulle gambe e sulle braccia delle atlete. L’Ardens Comiso si esalta e gioca un ottimo quarto set, complice un evidente calo di concentrazione della Seap Dalli Cardillo Aragona. Ospiti sempre avanti, ma nel finale la squadra di Massimo Dagioni riesce a portarsi prima sul 20 a 19 e poi sul 21 a 20. Il sestetto di coach Marchisciana, guidata in regia dalla brava Brioli e dalla centrale Carnazzo, ha un ottimo finale e conquista con merito il parziale 25-21.

Seap Dalli Cardillo Aragona vs Ardens Comiso 3 – 1

(25-16, 25-17, 25-19, 22-25)

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Caracuta 1, Stival 14, Moneta 15, Beltrame 3, Murri 5, Manzano 6, Vittorio (L), Baruffi 0, Silotto 17, Borelli 8, Ruffa (L), Cappelli ne. All.: Massimo Dagioni.

ARDENS COMISO: Brioli, Carnazzo, Caruso, Gambini, Guccione (L), Iapichino, Loiacono, Matarazzo, Moltisanti, Sortino. All.: Concetta Marchisciana

NOTE: Muri Aragona 9, Comiso 5. Ace Aragona 6, Comiso 7. Err. battuta Aragona 10, Comiso 11. Err. azione Aragona 12, Comiso 13. Attacco Aragona 40%, Comiso 28%. Ricezione Aragona 54% (25% perfetta), Comiso 52% (9% perfetta).