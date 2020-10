Pallavolo Aragona, vittoria in amichevole contro il Terrasini

La Seap Dalli Cardillo Aragona ha completato l'allenamento congiunto - in pratica un'amichevole informale - con il Volley Terrasini, squadra di serie B2. E’ stata un’altra occasione per valutare le giocatrici dopo oltre un mese di preparazione atletica e in vista dell'inizio del campionato in calendario sabato 7 novembre con le biancazzurre impegnate a Messina contro l'Akademia Sant'Anna.

Il test match è terminato 3-1 per la formazione allenata da coach Massimo Dagioni con questi parziali: 25-20, 21-25, 25-11, 15-10. L'allenatore Dagioni ha utilizzato tutte le giocatrici del roster, compresa l'ultima arrivata Allison Beltrame, tranne la schiacciatrice Giorgia Silotto, a riposo per un lieve problema fisico. La gara amichevole si è giocata a Terrasini.

La miglior realizzatrice della Seap Dalli Cardillo Aragona è stata la centrale Barbara Murri con 13 punti. Bene anche la schiacciatrice Elena Cappelli, 12 punti. L'opposto Sara Stival ha totalizzato 11 punti. Le altre due centrali Elisa Manzano e Francesca Borelli hanno messo a segno, rispettivamente, 9 e 7 punti.

Per le padrone di casa, allenate da Enzo D'Accardi, la miglior realizzatrice è stata Angelova con 13 punti.