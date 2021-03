Pallavolo Aragona, 3-0 a Reggio Calabria e vittoria del girone

Missione compiuta per la Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona. La squadra del presidente Nino Di Giacomo sbanca il "Palacalafiore" di Reggio Calabria e vince il girone E2 del campionato nazionale di Serie B1.

Il sestetto di coach Massimo Dagioni ha superato il Volley Reghion Reggio Calabria con il punteggio di 3-0 con questi parziali: 13-25, 20-25, 12-25. Le biancazzurre hanno dominato la partita fin dalla prima battuta. La migliore realizzatrice del match è stata l'opposto Sara Stival con 17 punti a referto.

La Seap Dalli Cardillo Aragona, dunque, centra il primo e importante obiettivo della stagione e adesso attende di conoscere le modalità di prosecuzione del campionato per la promozione in A2. Contro il Volley Reghion Reggio Calabria, coach Dagioni ha schierato, per l'intera partita, il collaudato sestetto base con Caracuta in regia, Stival opposto, Murri e Borelli centrali, Moneta e Cappelli schiacciatrici.