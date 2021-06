La Fortitudo guarda alla gara 5 con Omegna, Catalani: "Dispiace per l’arbitraggio, ma niente alibi"

Agrigento torna a "casa" dopo la sconfitta con l'Omegna e cerca di serrare le fila in attesa di gara 5.

“È stata una gara in cui non siamo riusciti ad esprimerci nel modo migliore - dice coach Michele Catalani - , che abbiamo controllato solamente fino all’intervallo e che ci siamo fatti scappare di mano con un terzo periodo pieno di errori. Dopo un primo tempo gagliardo in cui abbiamo limitato l’attacco di Omegna, nella seconda metà abbiamo perso intensità e non abbiamo difeso bene. In attacco abbiamo faticato molto ma, nonostante ciò, siamo rimasti sempre a contatto fino ai minuti finali dove alcuni episodi hanno definitivamente chiuso la gara a favore di Omegna. Siamo amareggiati per come si è conclusa la partita e dal trattamento ricevuto dagli arbitri ma non è mai stato nel nostro stile cercare alibi. Faccio i complimenti ad Omegna per le due vittorie. Noi, adesso, dovremo schiarirci le idee e recuperare energie. Sono sicuro che in gara cinque giocheremo una partita di grande caparbietà, davanti al nostro pubblico”.