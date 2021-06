La Fortitudo non chiude la serie, vince Omegna

Non bastano i 24 punti di Alessandro Grande, neppure una sontuosa prestazione di Saccaggi e Rotondo: Omegna riapre la serie e si porta sul 2-1. La terza sfida della semifinale play off ha un vincitore, ovvero i padroni di casa che si impongono con il punteggio di 86 a 82. Questa volta la difesa si sono aperte ed i terminali offensivi di entrambe le squadre hanno dato spettacolo. Un match diviso a metà: nel primo tempo la Fortitudo ha messo ritmo ed intensità. Il primo periodo si chiude con un +3 di Agrigento. Nel secondo periodo i biancazzurri tornano a canestro e chiudono il secondo periodo in avanti:+ 5.



Nel terzo quarto, il match cambia padrone. Omegna alza il ritmo ed imposta gioca e parziale: 25-12. Black out di Agrigento. Nell'ultimo periodo Agrigento, grazie ai punti di Grande e Chiarastella sfiora l'impresa, ma Omegna ne ha di più. Punto su punto, ma i padroni di casa non sbagliano niente e Agrigento non riesce a chiudere la serie. Omegna riaprono la serie e si portano sul 2-1.

Paffoni Fulgor Omegna - Moncada Energy Group Agrigento 86-82 (20-23, 20-21, 25-12, 21-26)



Paffoni Fulgor Omegna: Prandin 21 (8/13, 1/4), Del testa 17 (2/4, 3/4),Artioli 13 (2/6, 3/4), Balanzoni 10 (3/7, 0/0), Procacci 9 (1/5, 1/3), Sgobba 6 (2/3, 0/3), Scali 4 (1/2, 0/2), Battaglia 4 (2/7, 0/1), Cesare Zugno 2 (1/2, 0/0), Lorenzo Neri 0 (0/0, 0/0), Segala 0 (0/0, 0/0), Terreni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 21 - Rimbalzi: 35 5 + 30 (Jacopo Balanzoni 10) - Assist: 16 (Alessandro Procacci 6)



Moncada Energy Group Agrigento: Grande 24 (4/9, 4/7), Paolo Rotondo 19 (9/15, 0/0), Saccaggi 18 (4/7, 3/10), Chiarastella 10 (5/6, 0/4), Veronesi 9 (3/3, 1/5), Costi 2 (0/0, 0/1), Cuffaro 0 (0/0, 0/1), Ragagnin 0 (0/0, 0/0), Andrea 0 (0/0, 0/0), Peterson 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 40 6 + 34 (Albano Chiarastella 20) - Assist: 13 (Alessandro Grande 4)