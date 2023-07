Fip Rise, Oscar Vazquez Fernandez e Cristian Calneggia conquistano il trofeo

Sorpresa nel Fip Rise di Agrigento. A conquistare il trofeo nel tabellone maschile è stata una coppia non inclusa nelle teste di serie, quella formata dallo spagnolo Oscar Vazquez Fernandez e dall'italo-argentino Cristian Calneggia, che da qualche tempo vive in Italia e che a 43 anni non smette di divertirsi.

Calneggia si divide tra il ruolo di maestro e quello di giocatore ad Agrigento, dopo aver eliminato le coppie teste di serie numero 2 e numero 3 (rispettivamente Moreau/Florensa Hernandez e Inzerillo/Maigret), con Vazquez Fernandez ha superato 7-5 6-3 lo spagnolo Joel Olivera Palos e l'argentino Dylan Demian Cuello. "Un piacere combattere su tutte le palle al tuo fianco", la dedica di Vazquez a Calneggia. Tra le donne, trofeo alzato dalle sorelle Pilar e Rocio Albarran Villalon, non gemelle ma divise da meno di un anno: Pilar è nata il 15 gennaio 2002, Rocio l'8 gennaio 2003. Si sono imposte 6-3 6-4 sulle francesi Wendy Barsotti ed Elodie Invernon.